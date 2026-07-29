Родительский инстинкт оказался чувством голода

Забота о потомстве появилась у животных на основе древних нейронных цепей, изначально отвечавших за чувство голода и поиск пищи, выяснили американские нейробиологи из Университета Рокфеллера. Статья исследователей опубликована журналом Nature.

Долгое время считалось, что родительский инстинкт — сложная социальная программа, требовавшая появления принципиально новых нейронных систем. Однако эксперименты показали, что эволюция вместо этого перепрограммировала базовые механизмы выживания.

Нейробиологи изучили поведение муравьев вида Cerapachys biroi. В их мозге содержится примерно 60 тысяч клеток, что сделало этих насекомых простой и удобной моделью для детального изучения нейрохимии поведения.

Выяснилось, что за переключение режимов поведения отвечают всего две ключевые сигнальные молекулы: нейропептид F (NPF) активирует тягу к заботе о личинках и потомстве, а аллатостатин А (AstA) подавляет родительский инстинкт и заставляет особь покидать гнездо ради поиска пищи.

При этом сигнальные молекулы тесно связаны между собой. Когда животное голодает, в его мозге резко взлетает уровень NPF и падает AstA. Это включает острую потребность вернуться к гнезду и ухаживать за потомством.

После сытного перекуса у животных происходит обратный процесс — баланс нейропептидов меняется, родительский пыл угасает, после чего взрослая особь спокойно отправляется на исследование внешнего мира.

Ученые отмечают, что открытие меняет понимание природы социальных связей. Связь нейропептидов голода с родительским поведением указывает на очень древнее происхождение инстинкта, а самым первым проявлением заботы о потомстве стало кормление детенышей.