Медведев оценил необходимость новой мобилизации

Необходимость новой мобилизации в России отсутствует, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео выступления опубликовано в телеграм-канале политика.

Зампред Совбеза на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту назвал слухи и сообщения о возможном проведении мобилизации провокациями, распространяемыми противниками Москвы.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — сказал Медведев.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года — тогда в армию призвали 300 тысяч состоящих в запасе граждан. В конце октября отбор мобилизованных завершили, однако соответствующий указ об окончании мобилизации так и не был подписан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее уточнил, что призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, однако президентский указ продолжает действовать, чтобы обеспечить мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации.