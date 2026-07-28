Зеленский и Трамп провели закрытую встречу

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Белом доме. Переговоры прошли в закрытом формате и продлились около часа.

Зеленский раскрыл некоторые детали встречи в своем телеграм-канале. По его словам, стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи».

Также лидеры обсудили вопросы дипломатического урегулирования — по словам Зеленского «важно активизировать дипломатический процесс», поэтому украинская и американская стороны согласуют детали дальнейшей коммуникации

После встречи в Белом доме Зеленский отправился в Капитолий, где он встретится с членами сената США. Также украинский президент рассчитывает посетить похороны активного сторонника Киева — сенатора Линдси Грэма.