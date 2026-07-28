Атаки БПЛА сегодня: сбито 356 дронов над 14 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 28 июля сбили 356 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Московский регион

Более 300 беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера понедельника на утро вторника, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На подлете к Москве был уничтожен 81 вражеский БПЛА, уточнил столичный мэр.

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в «Максе».

В деревне Ваулово и селе Дубна фрагменты дронов повредили частные дома. Никто не пострадал, уточнил глава региона.

«Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны», — добавил Воробьев.

Рязанская область

В Рязанской области один человек ранен в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также, по данным Малкова, в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе повреждена вышка сотовой связи.