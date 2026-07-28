Песков заявил об идеальном кризисе в стране

Происходящий кризис в России стал идеальным для общества, так как сплотил его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», — цитирует Пескова ТАСС.

По мнению представителя Кремля, это является уникальной способностью российского общества. «В том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — заключил Песков.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день кризис помогает не только технологическому, но и информационному суверенитету, которые не смогли бы «развиваться в зоне комфорта».