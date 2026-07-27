Путина попросили «быть смелее»

Россия будет настойчиво и последовательно добиваться своих целей на Украине, действуя при этом аккуратно, заявил президент Владимир Путин на финальной встрече в Кремле с депутатами восьмого созыва Госдумы.

Российский лидер рассказал, что один из парламентариев попросил его активизировать боевые действия. В ходе награждения он шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». По словам Путина, это увеличит риски.

«Есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей», — отметил президент.

Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами. При этом Путин не уточнил, кто из награжденных сегодня парламентариев высказал ему подобную инициативу.

Глава государства 27 июля провел встречу с депутатами, на которой он подвел итоги работы Госдумы восьмого созыва за пять лет. Путин подчеркнул, что Россия на данный момент переживает один из решающих этапов своей истории.