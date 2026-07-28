Зеленский привезет Трампу ультиматум для России

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон и 28 июля проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Зеленский и Трамп обсудят новые условия для Москвы «урегулирования» российско-украинского конфликта, передает телеканал ABC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Политологи предполагают, что Зеленский снова поднимет на встрече в Белом доме вопрос «воздушного перемирия» — с взаимным прекращением ударов ракетами и БПЛА перед наступлением зимнего сезона.

Также ожидается обсуждение поставок ракет для комплексов ПВО Patriot для защиты украинской инфраструктуры и передача американской стороне разведданных о военном сотрудничестве России с КНДР, Ираном и Китаем.

Поездка Зеленского в США также приурочена к траурным мероприятиям — украинский президент посетит церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, который активно поддерживал Украину в Конгрессе.

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