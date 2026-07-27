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Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа!»

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Государственной Думы восьмого созыва Вячеслав Володин завершил заключительное пленарное заседание пятикратным лозунгом «Россия, Путин, Победа!».

«Хочется пожелать всем не отпусков. У политиков отпусков не бывает. Всем Победы. А для этого надо работать, верить в Победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее. От нее зависит будущее нашей страны — свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», — сказал Володин.

Затем он пять раз проскандировал: «Россия, Путин, Победа!». После первого раза депутаты встали и поддержали спикера аплодисментами.

За пять лет работы депутаты приняли 2890 федеральных законов. Главными приоритетами работы Думы спикер назвал «реализацию посланий президента» и «обеспечение СВО». На премии депутатам по итогам работы направят около 2 миллиардов рублей.

Володин был председателем Госдумы седьмого и восьмого созывов. Он автор таких высказываний о Путине, как «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», «После Путина будет Путин», «Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», «Сегодня в мире политика сильнее Путина нет», «Атаки на Путина — это атаки на Россию».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

pwacheslav

Это просто переписывание и искажение истории. Я помню, что ещё в детстве мы всегда говорили слово «мужик»,...

andrei703333

Сомнительно, потому что при Сталине бы до этого не дошло бы. Совсем другой человек