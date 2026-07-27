Пугачева четыре месяца была прикована к кровати

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги и именно поэтому теперь появляется с тросточкой.

«Я упала и сломала ногу, тазобедренный сустав. Честно говоря, не думала, что вообще встану, у меня были панические атаки», — сообщила певица журналистам на фестивале в Юрмале.

По ее словам, по совету одного человека она встала, превозмогая боль, и до сих пор ходит с ней. С палочкой она чувствует себя увереннее, но уже может передвигаться и без нее.

Пугачевой 76 лет, в 2022 году вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) она уехала из России. Перелом тазобедренного сустава — тяжелая травма, для пожилых людей длительный лежачий режим опасен для жизни, может привести к тромбозам и пневмонии.