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Пугачева четыре месяца была прикована к кровати

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева
Фото: © @alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги и именно поэтому теперь появляется с тросточкой.

«Я упала и сломала ногу, тазобедренный сустав. Честно говоря, не думала, что вообще встану, у меня были панические атаки», — сообщила певица журналистам на фестивале в Юрмале.

По ее словам, по совету одного человека она встала, превозмогая боль, и до сих пор ходит с ней. С палочкой она чувствует себя увереннее, но уже может передвигаться и без нее.

Пугачевой 76 лет, в 2022 году вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) она уехала из России. Перелом тазобедренного сустава — тяжелая травма, для пожилых людей длительный лежачий режим опасен для жизни, может привести к тромбозам и пневмонии.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

fominviatheslav20

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pepelmetal

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