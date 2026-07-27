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Долина рассказала, откуда взяла новую квартиру

Источник:
Sibnet.ru
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Лариса Долина
Фото: © @larisa.dolina.official

ародная артистка России Лариса Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира «намного лучше той, прежней», за кулисами фестиваля «Звезды Русского радио» в Завидово.

«У меня сейчас квартира намного лучше той, прежней. Мне ее друзья купили. Это новый дом, там новый ремонт, все в другом стиле, чем было раньше», — цитирует RTVI Долину.

В одном доме находятся две отдельные жилые зоны. В одной живет она сама, в другой — ее дочь Лина и внучка Александра. У каждой части дома отдельный вход, поделилась певица.

Ранее Долина рассказывала, что арендует жилье на длительный срок на выгодных условиях.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а после заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Суды разных инстанций вернули квартиру певице, при этом не обязав ее вернуть деньги покупательнице Полине Лурье, которая не участвовала ни в каких схемах. Покупательница дошла до Верховного Суда, который в декабре 2025 года оставил квартиру за Лурье.

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