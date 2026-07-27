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Спецоперация на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предсказал потерю Украиной западных регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Украина «рано или поздно» утратит западные территории, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

«Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места», — сказал Путин.

Президент России назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине. «Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — добавил он.

По словам Путина, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом, а русских — «нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий, но они это сделали».

Глава государства в очередной раз заявил, что Россия «не начинала никакой войны», а только начала отвечать «на те боевые действия, на ту войну», которую развязал» Киев при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который «как раз ориентировался всегда на Россию».

В 2023 году Путин заявлял, что в Российской империи «не было никакой Украины», все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины. Путин также говорил, что в Польше «спят и видят», как вернут свои западные территории, которые были переданы Украине по решению Сталина после Второй мировой войны.

Тема: Спецоперация на Украине
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