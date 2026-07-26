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Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном

Источник:
The New York Times
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент США Дональд Трамп пока что отказался от идеи интенсификации вооруженного конфликта с Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Особенно беспокойство у президента вызвало то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также других ракет для ПВО», — рассказал один из источников.

В Белом доме также полагают, что усиление ударов по Ирану — рискованный план, и советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны.

Кроме того, в Вашингтоне считали, что решение о более массированных ударах вызвало бы недовольство союзников США в Персидском заливе. Также возник бы риск появления мировых экономических проблем, энергетического кризиса и наплыва беженцев, отметили источники.

По словам высокопоставленного чиновника, эффект от ударов по Ирану оказался полной противоположностью того, на что рассчитывали США. Иранцы стали более сплоченными, что позволило руководителям Ирана сфокусировать все внимание на внешней угрозе, говорится в статье.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта