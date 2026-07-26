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Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус

Источник:
Sibnet.ru
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Эльбрус
Фото: LxAndrew / CC BY-SA 3.0

Два альпиниста из застрявшей накануне на Эльбрусе группы погибли, сообщило следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из семи человек совершала восхождение на Эльбрус. «Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в сообщении.

На поиски выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС. Они нашли тела двух погибших. Позднее был был найден живым один из членов группы.

Остальные альпинисты остаются пропавшими, их поиски продолжаются. По факту гибели альпинистов организовано проведение доследственной проверки.

Всего на туристических маршрутах в тот день были зарегистрированы 130 групп общей численностью 1077 человек.

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