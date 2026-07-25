ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области

ВСУ атаковали туристические базы в Запорожской области, в результате погибло 12 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка», — написал он.

Удар был нанесен по поселку Кирилловка — он находится в глубоком тылу, на расстоянии более ста километров от линии боевого соприкосновения. На турбазах в разгар сезона находилось множество отдыхающих.

По словам Балицкого, украинские военные преднамеренно атаковали гражданский объект. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв окажут помощь.

На месте продолжается масштабная спасательная операция, экстренные службы разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Кирилловка считается одной из главных курортных точек побережья Азовского моря. Поселок расположен примерно в 60 километрах от Мелитополя на полуострове.