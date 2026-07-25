Украина атаковала НПЗ в Тюменской области

Пожар из-за падения украинского беспилотника произошел на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в своем канале.

Тюменский НПЗ — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов в России. Его производственная мощность составляет около 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Украинские беспилотники 6 июля ударили по крупнейшему НПЗ России, который расположен в Омске. Установленная мощность предприятия — порядка 20,5 миллиона тонн нефти в год.

Из-за атак БПЛА и частичного вывода мощностей НПЗ на внутреннем российском рынке наблюдается дефицит топлива. Для стабилизации ситуации власти ввели запрет экспорта бензина.