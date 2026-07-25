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Путин прилетел в Омск на встречу с главой Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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Путин прилетел в Омск
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в рамках форума 25 июля проведет встречу с президентом Казахстана — Касым-Жомарт Токаев ранее уточнил, что намерен обсудить с российским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия.

«Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана», — подтвердила пресс-служба президента РФ.

Путин и Токаев 30 июня провели телефонный разговор. Они обсуждали реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов Москвы и Астаны в торгово-экономической и энергетической областях.

Предыдущий раз Путин приезжал в Омск в 2019 году. Тогда поводом для визита также стал форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...