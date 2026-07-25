Путин прилетел в Омск на встречу с главой Казахстана

Президент Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в рамках форума 25 июля проведет встречу с президентом Казахстана — Касым-Жомарт Токаев ранее уточнил, что намерен обсудить с российским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия.

«Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана», — подтвердила пресс-служба президента РФ.

Путин и Токаев 30 июня провели телефонный разговор. Они обсуждали реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов Москвы и Астаны в торгово-экономической и энергетической областях.

Предыдущий раз Путин приезжал в Омск в 2019 году. Тогда поводом для визита также стал форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.