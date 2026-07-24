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Ким заявила о новых ударах по складам Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что склады компании в Ленобласти (Шушары и Уткина Заводь) и Симферополе были атакованы украинскими дронами.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров», — написала Ким в своем телеграм-канале.

Она заявила об отсутствии пострадавших на указанных объектах. По ее словам, всех сотрудников быстро эвакуировали. Сейчас компания вместе с оперативными службами устраняет последствия.

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 24 июля.

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