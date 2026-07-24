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Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже, так министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Руби накануне заявил, что предложение о мире достигнутые Россией и США в Анкоридже провалились. «Нельзя заключить мирное соглашение, если обе стороны на него не согласны, а украинцы не согласились бы на это, и именно поэтому та попытка не сработала», — сказал он.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио», — указал Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.

Он напомнил, что предложения о мирном урегулировании на Украине были выдвинуты американской стороной, Россия на них согласилась. Президент США Дональд Трамп утверждал, что на Аляске «практически все порешали» и появилась основа для мирного процесса. 

Но Вашингтон свои обещания  в плане давление на киевский режим не выполнил. «Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — отметил Лавров.

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Политика #Мир
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