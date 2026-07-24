Платформа для онлайн-поступления в вузы появится в России

Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению платформу для поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства.

Платформа получит название «Университеты». Эксперимент по ее созданию, апробации и внедрению планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го, приводит РИА Новости проект постановления.

Нововведение обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, связанными с учебой, а также даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие, говорится в пояснительной записке.

Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.