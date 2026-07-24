НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Платформа для онлайн-поступления в вузы появится в России

Источник:
РИА Новости
197 3
Приемная комиссия
Фото: © Sibnet.ru

Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению платформу для поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства.

Платформа получит название «Университеты». Эксперимент по ее созданию, апробации и внедрению планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го, приводит РИА Новости проект постановления.

Нововведение обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, связанными с учебой, а также даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие, говорится в пояснительной записке.

Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.

Еще по теме
Уроки русского языка введут в бразильских школах
Путин подписал указ об особом статусе учителей
Начало ЕГЭ бессрочно перенесли на июнь
Глагол «махаю» признали литературной нормой
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Что означают красные платежки за ЖКХ
Realme покинет китайский рынок
Обсуждение (3)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
44
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ
18
Кремль заявил о положительной динамике в СВО