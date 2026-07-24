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Атаки БПЛА сегодня: сбит 571 дрона над 16 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 24 июля сбили 571 украинский дрон самолетного типа над 16 регионами России, сообщило Минобороны России.

Ночная атака Украины на Россию стала одной из самых массированных за год. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Силы ПВО ликвидировали почти 60 беспилотников ВСУ над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, уточнил губернатор Александр Беглов.

Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге временно приостановили, говорится в сообщении пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Тверская область

Возгорание административного здания логистического центра произошло в поселке Элеватор в Твери после атаки БПЛА, сообщил глава региона Виталий Королев.

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор», — написал он. Никто не пострадал, отметил глава региона.

Ракетный удар по Кирову

ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь», — отметил губернатор. 

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