США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ

Разведка США проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Американские спецслужбы выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов, рассказали источники.

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — отметили собеседники агентства.

Россия поставляла Ирану продукцию военного назначения, но не согласна с обвинениями в передаче Тегерану разведданных, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, информация о расположении американских военных баз на Ближнем Востоке не является секретной. «Их координаты в регионе знают все. <...> У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — сказал министр.