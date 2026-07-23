Уроки русского языка введут в бразильских школах

Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного. Он будет внедрен в учебные планы бразильских школ, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Договоренность была достигнута в рамках рабочего совещания представителей министерства просвещения РФ и министерства образования Бразилия. На мероприятия также обсуждалось направление российских учителей в бразильские школы.

«Российская сторона выразила готовность к обмену накопленным опытом и поддержанию регулярного диалога», — говорится в сообщении ведомства.

Также участники совещания подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.