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Уроки русского языка введут в бразильских школах

Источник:
Sibnet.ru
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Уроки русского языка введут в бразильских школах
Фото: © пресс-служба Министерства просвещения РФ

Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного. Он будет внедрен в учебные планы бразильских школ, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Договоренность была достигнута в рамках рабочего совещания представителей министерства просвещения РФ и министерства образования Бразилия. На мероприятия также обсуждалось направление российских учителей в бразильские школы.

«Российская сторона выразила готовность к обмену накопленным опытом и поддержанию регулярного диалога», — говорится в сообщении ведомства.

Также участники совещания подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.

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