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Сбербанк запустил обмен валюты в банкоматах

Источник:
Sibnet.ru
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Банковская карта
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Раньше обменять валюту можно было только в отделениях банка. Теперь получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах.

На сегодня валютные банкоматы установлены в более чем 30 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Челябинск и ряд других.

Воспользоваться услугой можно без банковской карты. За одну операцию в таком банкомате можно обменять на валюту до 40 тысяч рублей.

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