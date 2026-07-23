Сбербанк запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Раньше обменять валюту можно было только в отделениях банка. Теперь получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах.

На сегодня валютные банкоматы установлены в более чем 30 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Челябинск и ряд других.

Воспользоваться услугой можно без банковской карты. За одну операцию в таком банкомате можно обменять на валюту до 40 тысяч рублей.