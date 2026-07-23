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Кремль заявил о положительной динамике в СВО

Источник:
ТАСС
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Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Россия фиксирует положительную динамику в проведении специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва готова к переговорам, но из-за агрессивной политики Евросоюза продолжает специальную военную операцию.

«В условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», —приводит ТАСС заявление Пескова.

Он посоветовал не предаваться излишнему оптимизму в контексте возможного ускорения дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

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Политика #Мир
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