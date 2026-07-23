Атаки БПЛА сегодня: сбито 223 дрона над 18 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 четверг, 23 июля сбили 223 украинских дрона самолетного типа над 18 регионами России, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Воронежская область

Ребенок погиб под Воронежем при атаке БПЛА, поврежден склад маркетплейса, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме... погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», — уточнил Гусев. В том же муниципалитете «легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась».

Губернатор сообщил, что была «повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения». Он не уточнил, какой компании принадлежит склад.

Помимо этого, в 11 частных домах и 15 квартирах пяти многоэтажек были выбиты стекла. Осколками посекло порядка 10 машин. Всего над областью за ночь сбили 36 дронов, добавил Гусев.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Белгородская область

Украина атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, ранены пять человек, сообщил оперштаб региона.

В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранены три человека. Женщину и двоих мужчин госпитализировали с различными ранениями. Повреждены оборудование, навес и машина.

В Белгородском округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль — мужчина получил слепое осколочное ранение лица. Медицинская помощь оказана, от госпитализации пострадавший отказался. В округе в результате атак повреждены автомобили, цех предприятия.

В Шебекинском округе вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль у мужчины осколочное ранение спины. Дрон сдетонировал на предприятии — повреждены фасад и окна производственного помещения.

Крым

Один человек погиб, четверо ранены, в том числе двое детей, из-за атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В результате беспилотных атак ВСУ часть населенных пунктов Крымского полуострова обесточена, рассказали в «Крымэнерго».

«Сложная обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге Крыма», — говорится в сообщении.