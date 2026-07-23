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МИД раскрыл подробности переговоров Рубио и Лаврова

Источник:
Sibnet.ru
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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марком Рубио
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марком Рубио
Фото: © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили ситуацию на Украине, сообщил МИД РФ.

Встреча состоялась в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне», — сказано в сообщении.

Лавров при обсуждении украинской проблематики довел до Рубио информацию о реальном положении дел на фронте и акцентировал недопустимость «накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран», стремящихся нанести России «стратегическое поражение», отметил МИД.

Глава МИД России вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе.

Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК «Роскосмос и NASA, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

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