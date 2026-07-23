Карлсон объяснил, почему демократы в США ненавидят Россию

Демократическая партия США испытывает ненависть к России из-за того, что она является белой христианской страной, считает американский журналист Такер Карлсон.

«С моей точки зрения, Демократическая партия неприемлема, потому что она агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая. Вот почему они ненавидят Россию... Они ненавидят вас не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна», — приводит РИА Новости слова Карлсона, сказанные в эфире подкаста East Meets West.

При этом журналист подчеркнул, что никогда не станет связывать себя с подобной партией, назвав ее курс «злом», и отметил, что гражданам США необходима реальная альтернатива, которой они сейчас лишены.

Ранее Карлсон заявил о риске народной революции в США, указав на снижение продолжительности жизни в стране и исчезновение среднего класса.