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Госсекретарь США призвал к завершению конфликта на Украине

Источник:
«Газета.ру»
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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: U.S. Department of State / United States Government Work

Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы считаем, что сейчас, и россияне, думаю, с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», — приводит «Газета.ру» заявление Рубио.

Он отметил, что Вашингтон намерен использовать любую возможность для продвижения мирного урегулирования.

Заявление Рубио прозвучало накануне его очередной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая запланирована на 23 июля.

Лавров ранее анонсировал переговоры с американским коллегой и заявил, что планирует расспросить Рубио о текущей позиции Вашингтона по Украине. По его словам, Москва исходит из того, что США пока не отказались от предложений, выдвинутых в Анкоридже.

«В любом случае встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», — сказал российский министр.

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