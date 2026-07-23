Лавров и Рубио обсудят украинский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласовали двухстороннюю встречу, она состоится 23 июля в Маниле и будет посвящена конфликту на Украине.

Оба дипломата подтвердили проведение переговоров в ходе пресс-конференции на полях мероприятий Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящих в настоящее время на Филиппинах.

«Мы и Россия — две крупнейшие ядерные державы на планете. Для нас отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством», — сказал Рубио.

По его словам, переговоры будут посвящены урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США уточнил, что планирует обсудить с министром иностранных дел России и ряд других тем, однако предпочел не называть их, чтобы не осложнять процесс переговоров.

Россия исходит из того, что США не отказались от тех предложений, которые были озвучены в августе прошлого года на российско-американском саммите в Анкоридже, дополнил американского коллегу Лавров.