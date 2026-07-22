Электронные кошельки включили в систему страхования вкладов

Электронные кошельки теперь защищены системой страхования вкладов, соответствующий закон принят Госдумой, сообщается на сайте парламента.

Документ приравнивает электронные денежные средства к банковским вкладам. Мера коснется только кошельков, чьи владельцы прошли идентификацию или упрощенную идентификацию в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег.

На электронные денежные средства будет распространяться стандартный лимит до 1,4 миллиона рублей — теперь при отзыве лицензии у банка граждане смогут получить соответствующую компенсацию. Ранее эти средства были исключены из системы страхования.

Электронные кошельки не привязаны к банковским счетам, регулируются законом о национальной платежной системе и имеют установленный законом максимальный лимит остатка средств, который зависит от прохождения владельцем идентификации.

По оценкам Банка России, на идентифицированных электронных кошельках в банках находится порядка 50 миллиардов рублей. Проблему с возвратом денег стали активно обсуждать в феврале 2024 года, когда регулятор отозвал лицензию у Qiwi-банка.