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Депутатов Госдумы отправят на военные сборы

Источник:
«Интерфакс»
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Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Минобороны проработать вопрос о военных сборах для депутатов.

По словам спикера парламента, такие мероприятия помогут политикам лучше понимать состояние Вооруженных сил и ответственнее подходить к принятию законов. Замминистра обороны Виктор Горемыкин уточнил, что даты, сроки и формат сборов согласуют отдельно.

«Чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим», — цитирует Володина «Интерфакс».

Поучаствовать в военных сборах Володин предложил вместо депутатских отпусков. Председатель Госдумы подчеркнул, что избранный народом политик, принимающий важные решения, «должен быть всесторонне подготовлен».

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