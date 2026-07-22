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Запущен сервис «Яндекс Цветы» для заказа букетов

Источник:
Sibnet.ru
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Розы цветы теплица
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» запустил отдельное приложение «Яндекс Цветы», теперь сервис доставки букетов и подарков является самостоятельным.

Новое приложение предназначено исключительно для выбора цветочных композиций и подарков, что упрощает поиск подходящего варианта, отмечается в официальном блоге компании.

Пользователи могут подобрать заказ с помощью фильтров по стоимости, типу цветов и времени доставки. Есть как классические букеты, так и необычные композиции, заказ в среднем привозят в течение часа.

Если доставку выполняет курьер «Яндекса», она остается бесплатной независимо от суммы покупки. После оформления заказа доступны отслеживание его статуса и чат с продавцом для уточнения деталей.

Сервис вырос из направления доставки цветов, запущенного в «Яндекс Еде» в 2022 году. Сейчас он объединяет свыше 3 тысяч продавцов более чем в 300 городах России.

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