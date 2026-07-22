Млечный Путь перевернулся от «космического ДТП»

Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой около 10 миллиардов лет назад, выяснили британские астрономы. В результате катастрофы галактический диск развернулся на 90 градусов, следует из статьи исследователей, опубликованной Королевским астрономическим обществом.

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Ученые изучали аномально медленную ротацию звезд в гало Млечного Пути — разреженной сферической области вокруг галактического диска. Долгое время странное поведение звезд на этой территории оставалось загадкой.

Данные миссии Gaia показали, что звезды гало вращаются вокруг центра Галактики со скоростью всего около 25 километров в секунду, тогда как аналогичный показатель для звезд диска составляет порядка 220 километров в секунду.

Используя суперкомпьютерные модели эволюции, астрономы выяснили, что медленно вращающееся гало возникает в тех случаях, когда галактика переживает лобовое столкновение с крупной карликовой галактикой и затем проходит через фазу «переворота диска».

Согласно исследованию, примерно 10 миллиардов лет назад Млечный Путь пережил лобовое столкновение с галактикой Гайя-Энцелад. По оценкам астрономов, Гайя-Энцелад содержала звезды, газ и темную материю общей массой более 10 миллиардов солнечных масс.

После «космического ДТП» диск нашей галактики развернулся примерно на 90 градусов. Ученые отмечают, что новые результаты помогут точнее восстановить историю формирования не только Млечного Пути, но и других спиральных галактик во Вселенной.