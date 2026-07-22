Российские силы ударили по портам Украины

Российские силы ночью в среду, 22 июня атаковала портовые объекты и резервуары с топливом в Одессе, сообщило Министерство обороны России.

В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ», — сказано в сообщении.

На переходе морем (15 и 53 километра юго-восточнее Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа «балкер», осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск», уточнили в военном ведомстве.

Среди других подбитых целей — логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения военных грузов, и батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» в Ковалевке, говорится в сообщении.