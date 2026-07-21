Россиян уведомят об оформлении кредитов через «Госуслуги»

Госдума 21 июля приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитного договора через «Госуслуги», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Теперь кредитор при подписании заемщиком договора будет обязан проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата через личный кабинет на «Госуслугах».

Согласно документу, уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. Если сумма кредита превышает 50 тысяч, в уведомление также включаются информация о праве отказаться от получения кредита.

Закон направлен на то, чтобы информировать граждан о заключенных от их имени кредитных договорах и займах, предотвращая тем самым оформление таких договоров без согласия заемщика.

Квалифицированные бюро кредитных историй должны наладить взаимодействие своих систем с «Госуслугами» не позднее 1 июня 2027 года, а сам закон вступит в силу 1 октября 2027 года.