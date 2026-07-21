Путин поддержал передачу медальонов родителям погибших солдат

Президент России Владимир Путин назвал «отличной» идею вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести. Соответствующая оценка прозвучала на встрече с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщается на сайте Кремля.

Родителям погибших на спецоперации солдат в регионе начали вручать памятные медальоны, рассказала Костюк. По ее словам, такая традиция существовала во времена Российской империи как знак уважения к подвигу погибшего воина.

«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям, именно родителям. Для чего? Ведь родителям ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны», — отметила она.

Сын Костюк Андрей Ковтун погиб в ходе выполнения воинского долга летом 2022 году в зоне СВО в окрестностях села Спорное в ДНР. Указом президента ему посмертно присвоили звание Героя России.