Атаки БПЛА сегодня: сбито 209 дронов над 11 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 21 июля сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами, сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Сочи

Несовершеннолетний ребенок пострадал в Сочи от падения обломков украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Там отметили, что угрозы жизни ребенка нет.

Владимир

БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Во Владимире — прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Авдеев в «Макс».

Пожар из-за попадания БПЛА локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.