Акции Ozon обвалились на фоне атак на склады Wildberries

Акции маркетплейса Ozon на утренних торгах Мосбиржи в понедельник, 20 июля, подешевели на 11,09% по сравнению с уровнем закрытия пятницы, свидетельствуют данные торгов.

Снижение акций Ozon могло быть вызвано негативной реакцией инвесторов на субботнюю атаку на склады Wildberries, пояснил РБК руководитель направления информационно-аналитического контента, «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

В ночь на 18 июля 2026 года в результате атаки беспилотников был поврежден объект Wildberries в Тамбовской области. Атаке также подвергся логистический центр в Электростали Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ozon — платформа для онлайн-торговли, работающая в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Китае и Турции. В сентябре 2025 года компания завершила переезд в российскую юрисдикцию.