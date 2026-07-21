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Акции Ozon обвалились на фоне атак на склады Wildberries

Источник:
РБК
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Ozon
Фото: © Sibnet.ru

Акции маркетплейса Ozon на утренних торгах Мосбиржи в понедельник, 20 июля, подешевели на 11,09% по сравнению с уровнем закрытия пятницы, свидетельствуют данные торгов.

Снижение акций Ozon могло быть вызвано негативной реакцией инвесторов на субботнюю атаку на склады Wildberries, пояснил РБК руководитель направления информационно-аналитического контента, «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

В ночь на 18 июля 2026 года в результате атаки беспилотников был поврежден объект Wildberries в Тамбовской области. Атаке также подвергся логистический центр в Электростали Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ozon — платформа для онлайн-торговли, работающая в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Китае и Турции. В сентябре 2025 года компания завершила переезд в российскую юрисдикцию.

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