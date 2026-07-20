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СМИ узнали о попытках Германии восстановить связь с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Германия
Фото: Cezary Piwowarski / CC BY-SA 3.0

Германия активизировала попытки восстановления каналов связи с Россией на фоне обсуждений возможного участия стран ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, пишет The Times со ссылкой на источники.

«В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи», — сказал один из источников.

В Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества в контактах с Москвой. Но попытки наладить контакты пока не привели к заметным результатам, отметили собеседники газеты.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность переговоров с Россией, поскольку «Москва не продемонстрировала готовности к мирному диалогу».

До этого стало известно, что аппарат Кошты пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем для возможного диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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