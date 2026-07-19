Финансист посоветовал, как накопить 1 миллион рублей

Людям для накопления нужно, прежде всего, четко определить цель, провести аудит бюджета и выбрать подходящий инструмент для сбережений, посоветовал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (1 млн рублей) укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели», — сказал эксперт РИА Новости.

Финансист рекомендовал провести аудит финансов и на его основе составить бюджет, классифицировав расходы и доходы по степени обязательности и стабильности.

Для реализации задачи эксперт посоветовал открыть отдельный счет, в том числе брокерский, для приобретения активов с низким уровнем риска. В качестве примера аналитик привел длинные облигации федерального займа (ОФЗ). По его данным, их доходность превышает 16,1%, что способно существенно ускорить достижение финансового результата.

Смирнов подчеркнул необходимость регулярного пополнения счета и запрета на снятие средств без критической надобности.



Помимо оптимизации расходов и поддержания дисциплины, специалист указал на важность увеличения дохода. По оценке эксперта, на текущем рынке труда реализовать это сложно, но на длительном горизонте такая задача является выполнимой.