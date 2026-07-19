НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Финансист посоветовал, как накопить 1 миллион рублей

Источник:
РИА Новости
326 3
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Людям для накопления нужно, прежде всего, четко определить цель, провести аудит бюджета и выбрать подходящий инструмент для сбережений, посоветовал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (1 млн рублей) укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели», — сказал эксперт РИА Новости.

Финансист рекомендовал провести аудит финансов и на его основе составить бюджет, классифицировав расходы и доходы по степени обязательности и стабильности.

Для реализации задачи эксперт посоветовал открыть отдельный счет, в том числе брокерский, для приобретения активов с низким уровнем риска. В качестве примера аналитик привел длинные облигации федерального займа (ОФЗ). По его данным, их доходность превышает 16,1%, что способно существенно ускорить достижение финансового результата.

Смирнов подчеркнул необходимость регулярного пополнения счета и запрета на снятие средств без критической надобности.

Помимо оптимизации расходов и поддержания дисциплины, специалист указал на важность увеличения дохода. По оценке эксперта, на текущем рынке труда реализовать это сложно, но на длительном горизонте такая задача является выполнимой.

Еще по теме
Новый налоговый вычет появится в России
Apple стала самой дорогой компанией мира
США выпустят золотой доллар с Трампом
Россиянам напомнили о последнем дне для уплаты НДФЛ
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российские войска начали заходить в Славянск
Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке
Escape from Tarkov погрузился во тьму
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
25
Запад предрек скорый крах украинской армии
23
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
18
«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов