Новый налоговый вычет появится в России

Россияне с 1 сентября 2026 года смогут оформлять налоговый вычет со своих взносов на долгосрочное страхование жизни, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Вычет заработает после того, как вступят в силу поправки в Налоговый кодекс — в частности, в статью 219.2 о налоговых вычетах с долгосрочных сбережений, уточнил парламентарий в комментарии ТАСС.

Сейчас налоговый вычет по этой статье можно получить за вносы по программе долгосрочных сбережений, накопления в НПФ и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. С сентября список оснований пополнится добровольным страхованием жизни.

Льгота охватывает договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Получить вычет можно будет со страховых взносов за предшествующий год. Общий годовой лимит на вычет составляет 400 тысяч рублей

Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ: при ставке 13% это до 52 тысяч рублей в год, на верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигает 88 тысяч рублей, уточнил Говырин.