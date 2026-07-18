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Новый налоговый вычет появится в России

Источник:
ТАСС
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Федеральная налоговая служба
Фото: © Sibnet.ru

Россияне с 1 сентября 2026 года смогут оформлять налоговый вычет со своих взносов на долгосрочное страхование жизни, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Вычет заработает после того, как вступят в силу поправки в Налоговый кодекс — в частности, в статью 219.2 о налоговых вычетах с долгосрочных сбережений, уточнил парламентарий в комментарии ТАСС.

Сейчас налоговый вычет по этой статье можно получить за вносы по программе долгосрочных сбережений, накопления в НПФ и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. С сентября список оснований пополнится добровольным страхованием жизни.

Льгота охватывает договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Получить вычет можно будет со страховых взносов за предшествующий год. Общий годовой лимит на вычет составляет 400 тысяч рублей

Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ: при ставке 13% это до 52 тысяч рублей в год, на верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигает 88 тысяч рублей, уточнил Говырин.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?