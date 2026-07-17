Apple стала самой дорогой компанией мира

Apple обогнала Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире, свидетельствуют данные сервиса TradingView.

Рыночная стоимость Apple в ходе торгов 17 июля достигла 4,88 триллиона долларов, а Nvidia снизилась до 4,85 триллиона долларов. Пересчет произошел после того, как котировки Nvidia в пятницу упали на 3,27%, а ценные бумаги Apple снизились лишь на 0,28%.

В топ-5 самых дорогих публичных компаний также входят Alphabet (4,2 триллиона долларов, материнская компания Google), Microsoft (2,93 триллиона долларов) и Amazon (2,66 триллиона долларов).

Apple уже занимала первое место в рейтинге самых дорогих компаний на бирже, однако с мая 2025 года список возглавляла Nvidia.