США выпустят золотой доллар с Трампом

Монетный двор США выпустит золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X.

По его словам, выпуск приурочен к празднованию 250-летия независимости США. Глава Минфина отметил, что новая монета посвящена наследию свободы и станет одним из символов юбилейных мероприятий.

Фото: © Scott Bessent

При этом в США действует закон, запрещающий изображать на валюте и монетах живущих людей. Однако в нем есть лазейка, позволяющая обойти ограничение. Документ запрещает размещать портреты живых людей на реверсе (оборотной стороне) монет.

Но закон не запрещает изображать живого человека на аверсе (лицевой стороне). Профиль Трампа утвержден именно для лицевой стороны золотого доллара. Тем не менее, инициативу уже раскритиковали политические оппоненты действующего президента США.