Сайты обяжут хранить для силовиков данные об аккаунтах пользователей

Минцифры подготовило проект третьего пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Документ уже направлен профильным ведомствам.

Поправки в закон «Об информации» предполагают, что сайты и приложения будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении аккаунтов пользователей три года, чтобы предоставлять их по запросу силовым органам, пишет Forbes со ссылкой на документ.

Операторов связи также хотят обязать в течение трех лет хранить и передавать по запросу силовых служб дополнительные сведения — в частности, данные об IP-адресах и портах, использованных при заключении договора на мобильную связь.

Вступление поправок в силу запланировано на 1 марта 2028 года. Минцифры уточняло, что документ пока не является финальной версией пакета — предложения еще будут обсуждаться и дорабатываться с учетом предложений всех заинтересованных ведомств.