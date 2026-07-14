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Три сотни дронов атаковали 15 регионов России

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0
Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь на вторник, 14 июля сбили 288 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, сообщило Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в сообщении.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкория и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнило Минобороны.

Севастополь

Значительная часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, сообщило городское правительство в «Макс».

«На данный момент в Севастополе отключены первая и вторая очередь. Энергетики делают все возможное, чтобы скорее восстановить работу системы», — сказано в сообщении.

Краснодарский край

В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание после атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб региона в «Максе».

Обломки беспилотников упали по 16 адресам в хуторе Коваленко, станице Смоленской и поселке Афипском. Повреждения получили несколько частных домов: пострадали заборы, окна, крыши и фасады, сказано в сообщении.

К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ, уточнил оперштаб региона.

Башкирия

Массовая атака украинских БПЛА на промзону Салавата отражена в Башкирии. Зафиксированы очаги задымления из-за падения обломков, пострадавших нет, сообщил в «Максе» президент республики Радий Хабиров.

Глава региона добавил, что есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников.

В Салавате расположен один из крупнейших нефтехимических комплексов России — «Газпром нефтехим Салават».

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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