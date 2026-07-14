Иран обстрелял танкеры в Ормузском заливе

Два индийских танкера попали под обстрел в южной части Ормузского пролива под удар, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

Суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. При ударе погиб один член экипажа, еще восемь пострадали, рассказали на военное ведомство ОАЭ.

На танкерах возникли пожары, но их удалось взять под контроль. ОАЭ осудили нападение как серьезное нарушение международного права и заявили, что могут ответить и принять необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе.

Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. До начала конфликта на Ближнем Востоке через него проходила примерно четверть глобальных поставок нефти и сжиженного газа.