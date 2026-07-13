Путин пригрозил Украине «зеркалом»

Ответы на удары ВСУ по российским регионам будут зеркальными, только еще мощнее, заявил президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки достижений Народного фронта.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее», — цитирует российского лидера сайт Кремля.

По его словам, противник это уже чувствует. «И будет это чувствовать в дальнейшем с нарастающей масштабностью», — заверил Путин.

Ранее глава государства заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по объектам инфраструктуры, тем больше придется делать зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.