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Путин пригрозил Украине «зеркалом»

Источник:
Sibnet.ru
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президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Ответы на удары ВСУ по российским регионам будут зеркальными, только еще мощнее, заявил президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки достижений Народного фронта.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее», — цитирует российского лидера сайт Кремля.

По его словам, противник это уже чувствует. «И будет это чувствовать в дальнейшем с нарастающей масштабностью», — заверил Путин.

Ранее глава государства заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по объектам инфраструктуры, тем больше придется делать зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.

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