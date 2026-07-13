«Почта России» получила марки с кодом Data Matrix

Новые марки с кодом Data Matrix начали поступать в отделения «Почты России», сообщила пресс-служба компании.

Код Data Matrix представляет собой черно-белые элементы в виде штрих-кода, в которых зашифрована определенная информация. Метка на марках расположена с правой стороны, отмечается в сообщении.

Каждая такая марка имеет уникальный идентификатор, защищенный криптографической подписью. С его помощью можно отслеживать жизненный цикл почтовых знаков «от выпуска до реализации».

«Марка остается привычным знаком почтовой оплаты, а добавляется цифровая часть — для учета, контроля и прозрачного обращения», — подчеркнула пресс-служба.

Data Matrix в настоящее время является основным кодом для обязательной маркировки товаров в России. Он используется в системе «Честный Знак» с 2019 года. Такой код наносят на каждую единицу маркируемой продукции.

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