Иран атаковал военные американские объекты в пяти странах

Вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты Вооруженных сил Соединенных Штатов в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

В Кувейте иранские военные атаковали с помощью дронов ЗРК Patriot склад боеприпасов и американский военный радар. Другая волна беспилотников нанесла удар по центру связи и военному радару в Бахрейне, приводит «Коммерсантъ» сообщения местных СМИ.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по используемой Соединенными Штатами авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Были поражены цех обслуживания истребителей и командный центр. Иранская сторона атаковала логистические центры и дозаправочные платформы для авианосцев ВМС США в порту Дукм в Омане.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 11 июля заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Среди целей ударов перечислены места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения.