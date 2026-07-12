Российские силы ударили по украинским портам

Российские войска ночью атаковали портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», — уточнили в российском военном ведомстве.

Среди пораженных целей:

два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия в Черноморске;

инфраструктура, используемая для хранения военного оборудования, и логистической центра транспортной компании «Одтранс» в Одессе;



объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске.