НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы ударили по украинским портам

Источник:
Sibnet.ru
510 4
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска ночью атаковали портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», — уточнили в российском военном ведомстве.

Среди пораженных целей:

два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия в Черноморске;

инфраструктура, используемая для хранения военного оборудования, и логистической центра транспортной компании «Одтранс» в Одессе;

объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске.

Еще по теме
Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России
Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»
ПВО сбила 430 летевших на Москву беспилотников
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Генсек НАТО обратился к России
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Обсуждение (4)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Конор Макгрегор
Макгрегор досрочно проиграл первый после возвращения бой
Армия Ирана
Иран атаковал военные американские объекты в пяти странах
Сборная Аргентины на ЧМ по футболу-2026
Аргентина стала четвертым полуфиналистом на ЧМ
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

Uynachalnica

"При этом, по его словам, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. Страна обеспечена...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣